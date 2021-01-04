الهاروني حول انتخابات المكتب التنفيذي: 'مفماش شق طلع وشق ما طلعش ..ولا للإستقواء بالإعلام'

مجموعة المائة ليست معارَضة ضد الغنوشي

علّق اليوم الإثنين 04 جانفي 2020 رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني على الجدل الذي رافق انتخابات المكتب التنفيذي للحركة.وأثناء حضوره في ماتينال اذاعة شمس ، أكد الهاروني أن النهضة تتسع للجميع 'ومفماش شق طلع وشق ما طلعش'، مشددا على أن قائمة الأسماء التي فازت في الإنتخابات هي قائمة متنوعة وكذلك القائمة التي لم تفز هي قائمة متنوعة وفق قوله.وذكر المتحدث أن النهضة نبهت على جميع القيادات إلى عدم الإستقواء بالإعلام في علاقة بطرح الخلافات الموجودة داخل الحركة.واعتبر الهاروني، أن مجموعة المائة في الحركة (مجموعة من القايدات الرافضة لترشح راشد الغنوشي لعهدة جديدة)، هي مجموعة لا تُمثل معارَضة داخل الحزب.وأكد الهاروني، أن هذه المجموعة قد عبرت عن وجهة نظر معينة وهي ليست معارضة لرئيس الحزب راشد الغنوشي.وشدد على أنه لا يوجد في حركة النهضة شق مع الغنوشي وشق ضده، مبينا أن النهضة تتسع للجميع ولن تُفرِط في أي شخص من داخلها.