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عماد بن حليمة: استقالة العربي القاسمي من النهضة مرتبطة بسفر مخلوف الى سويسرا

Publié le Lundi 04 Janvier 2021 - 09:43 قراءة: 0 د, 38 ث
افاد المحامي عماد بن حليمة، الناشط السياسي أن سفر سيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة مرتبط باستقالة القيادي العربي القاسمي من حركة النهضة وهو صاحب جمعية الزيتونة في سويسرا أين تتواجد التيارات الاسلامية الأكثر تشددا في أوروبا و الذي يرى في نفسه الأجدر بقيام المهمة.

واضاف بن حليمة " الغنوشي ارسل مخلوف في مهمة إلى سويسرا عوضا عن العربي القاسمي للتفاوض مع جمعيات تابعة للتنظيم لها اموال في البنوك السويسرية و ذلك بهدف جلبها إلى تونس في إطار تمويل صندوق التعويضات الذي ستضخ فيه الدولة التونسية نحو 10 مليون دينار.


من ناحيته نشر سيف الدين مخلوف فيديو تحت عنوان "الاشاعات الاخيرة و الرد على الاعلام الاماراتي و اذياله في تونس..."







Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 218063

Amor2  (Switzerland)  |Lundi 04 Janvier 2021 à 14h 06m |           
أيتها الأرواح الشريرة إنصرفي ... إنصرفي ... إنصرفي....

Mongi  (Tunisia)  |Lundi 04 Janvier 2021 à 12h 50m |           
Volcano (Tunisia) |Lundi 04 Janvier 2021 à 10h 17m |

مسمار مصدد

Volcano  (Tunisia)  |Lundi 04 Janvier 2021 à 10h 17m |           

مسمار مصدد



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