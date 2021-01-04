عماد بن حليمة: استقالة العربي القاسمي من النهضة مرتبطة بسفر مخلوف الى سويسرا

افاد المحامي عماد بن حليمة، الناشط السياسي أن سفر سيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة مرتبط باستقالة القيادي العربي القاسمي من حركة النهضة وهو صاحب جمعية الزيتونة في سويسرا أين تتواجد التيارات الاسلامية الأكثر تشددا في أوروبا و الذي يرى في نفسه الأجدر بقيام المهمة.واضاف بن حليمة " الغنوشي ارسل مخلوف في مهمة إلى سويسرا عوضا عن العربي القاسمي للتفاوض مع جمعيات تابعة للتنظيم لها اموال في البنوك السويسرية و ذلك بهدف جلبها إلى تونس في إطار تمويل صندوق التعويضات الذي ستضخ فيه الدولة التونسية نحو 10 مليون دينار.من ناحيته نشر سيف الدين مخلوف فيديو تحت عنوان "الاشاعات الاخيرة و الرد على الاعلام الاماراتي و اذياله في تونس..."