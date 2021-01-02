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عودة برنامج الأحد الرياضي بشكل جديد

Publié le Samedi 02 Janvier 2021 - 20:12 قراءة: 0 د, 22 ث
يعود برنامج الأحد الرياضي بداية من الأحد 3 جانفي في موسم جديد بديكور جديد وشكل جديد في طرح ومعالجة المواضيع وفق بلاغ للقناة الوطنية .

في الأحد الرياضي هذا الموسم مواكبة لمباريات الرابطة المحترفة الأولى لـكرة القدم وتحاليل فنية باعتماد أحدث التقنيات، لقاءات خاصة مع أبرز الوجوه الرياضية الوطنية والعربية والدولية ومواكبة لانشطة اللاعبين التونسيين المحترفين في الخارج وتشريك لجمهور البرنامج لرصد تفاعلاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



يقدم البرنامج هذا الموسم الإعلامي معز بولحية

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