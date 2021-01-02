خلية أحباء هلال الشابة تدعو المعتمد لمغادرة مقرّ عمله

عقدت خلية أحباء الهلال الرياضي الشابي إجتماع صباح اليوم حضره عدد غفير من مكوّنات المجتمع المدني و قد تناول هذا الإجتماع القرار الذي أصدرته الجامعة التونسية لكرة القدم و القاضي بإعدام فريقنا و الدعوة إلى جلسة عامّة لشطب جمعيتنا و قد استنكر الجميع هذا القرار في ظل الصمت الرهيب للحكومة و الدولة.. فكيف لدولة تشجع على الرياضة أن تسمح لطاغية، مجرد أن يقترح الإقصاء النهائي لفريقنا و كأننا لسنا جزء من هذا الوطن◀️ تنظيم وقفات إحتجاجية يومية بداية من الساعة الرابعة مساء أمام مقر المعتمدية و ندعو بالمناسبة كل أهالي الشابة للحضور بكثافة في هذه الوقفات .◀️ دعوة السيد معتمد الشابة لمغادرة مقر عمله فورا .◀️ التحضير لوقفة إحتجاجية بتونس العاصمة خلال الأسبوع المقبل في انتظار قرار اللجنة الأولمبية الوطنية .◀️ رفض عودة الأمن لمدينة الشابة إلا بعد عودة فريقنا إلى الرابطة الأولى .