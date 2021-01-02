   Warda - على عيني  

خلية أحباء هلال الشابة تدعو المعتمد لمغادرة مقرّ عمله

Publié le Samedi 02 Janvier 2021 - 19:15 قراءة: 0 د, 48 ث
أصدرت خلية أحباء هلال الشابة عشية اليوم السبت 2 جانفي 2021 بلاغا هذا نصّه:


عقدت خلية أحباء الهلال الرياضي الشابي إجتماع صباح اليوم حضره عدد غفير من مكوّنات المجتمع المدني و قد تناول هذا الإجتماع القرار الذي أصدرته الجامعة التونسية لكرة القدم و القاضي بإعدام فريقنا و الدعوة إلى جلسة عامّة لشطب جمعيتنا و قد استنكر الجميع هذا القرار في ظل الصمت الرهيب للحكومة و الدولة.. فكيف لدولة تشجع على الرياضة أن تسمح لطاغية، مجرد أن يقترح الإقصاء النهائي لفريقنا و كأننا لسنا جزء من هذا الوطن


وبعد التشاور تقرّر ما يلي :
◀️ تنظيم وقفات إحتجاجية يومية بداية من الساعة الرابعة مساء أمام مقر المعتمدية و ندعو بالمناسبة كل أهالي الشابة للحضور بكثافة في هذه الوقفات .
◀️ دعوة السيد معتمد الشابة لمغادرة مقر عمله فورا .
◀️ التحضير لوقفة إحتجاجية بتونس العاصمة خلال الأسبوع المقبل في انتظار قرار اللجنة الأولمبية الوطنية .
◀️ رفض عودة الأمن لمدينة الشابة إلا بعد عودة فريقنا إلى الرابطة الأولى .



Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 218007

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Dimanche 03 Janvier 2021 à 12h 20m |           
الخارجون عن القانون سيتحملون وزر أعمالهم التخريبية للدولة ومؤسساتها

BenMoussa  (Tunisia)  |Dimanche 03 Janvier 2021 à 08h 31m |           
Aziz75 (France)
العدل اساس العمران ...
وعندما يفقد الناس الثقة في القضاء لاسباب عدة منها طول الاجال وتعقيد الاجراءات والتدخلات والوسطات يغيب العدل وينهار العمران بفقدان اساسه كما نرى ونسمع

Aziz75  (France)  |Samedi 02 Janvier 2021 à 21h 48m |           
هناك قانون ينبغي على الجميع إحترام حتى يسود الأمن و الأمان في هذه البلاد. هناك هيآة قضائية الرجوع إليها في كل الحالات. هذه دولة القانون. ماعدى ذالك فهو العبث و تزوير الحقائق و بث الفوضى في المجتمع فلن يقبله أحد. كم من فريق في الدرجة الأولى في أوروبا تقع معاقبته و إدراجه في الأقسام السفلى و يحترموا ما قرره القضاء،و لا يعبثوا بالحياة الإجتماعية.

Mounabeh  (Tunisia)  |Samedi 02 Janvier 2021 à 20h 58m |           
قاللو المعتمد. يغادر مقر عمل. ومافماش امن حتى... فاش يستنى الحاكم باش يوقف ها الكمشة زنوس اللي يحرك فيهم هاك الرئيس متاعهم الناس ملاح وبعيد برشة على الفساد هو والشلة متاعو



En continu

Toutes les news

الأحد 03 جانفي 2021 | 19 جمادي الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:50 17:18 14:57 12:31 07:32 06:00
15°
 15° % 24 :الرطــوبة
تونــس
6.2 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
15°-713°-614°-714°-720°-10
  • Avoirs en devises
    23040,0

  • (31 dec)
  • Jours d'importation
    160
  •              1 € = 3,30847 DT        1$ =2,70396 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31 dec)   2160,2 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة