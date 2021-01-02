الموت يغيب رئيسة تحرير الأخبار بالإذاعة الوطنية حذامي العيساوي بعد إصابتها بفيروس كورونا

أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلة الفقيدة

وزملاءها وكافة الصحفيات والصحفيين

أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن وفاة الصحفية حذامي العيساوي رئيسة تحرير الأخبار بالإذاعة الوطنية صباح اليوم السبت 02 جانفي 2021 بعد صراع مع فيروس كورونا.وكانت الراحلة حذامي العيساوي قد تولت إدارة إذاعتي تونس الثقافية والشباب، ثم رئاسة تحرير أخبار الاذاعة الوطنية.