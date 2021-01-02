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الموت يغيب رئيسة تحرير الأخبار بالإذاعة الوطنية حذامي العيساوي بعد إصابتها بفيروس كورونا

Publié le Samedi 02 Janvier 2021 - 15:26 قراءة: 0 د, 18 ث
أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن وفاة الصحفية حذامي العيساوي رئيسة تحرير الأخبار بالإذاعة الوطنية صباح اليوم السبت 02 جانفي 2021 بعد صراع مع فيروس كورونا.

وكانت الراحلة حذامي العيساوي قد تولت إدارة إذاعتي تونس الثقافية والشباب، ثم رئاسة تحرير أخبار الاذاعة الوطنية.


أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلة الفقيدة
وزملاءها وكافة الصحفيات والصحفيين






Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 217987

Sarramba  (Tunisia)  |Samedi 02 Janvier 2021 à 20h 57m |           
محرر الماقال لا يدْع لها بالرحمة، أضنّه متعمّدا وعلى صواب
السؤال الذي يفرض نفسه... هل سيتعافى قسم الأخبار ويتحرّر خط التحرير؟؟؟
لاحول ولا قوة إلا بالله



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