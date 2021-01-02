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مروج المخدرات في المؤسسات التربوية بين عروس في قبضة الامن

Publié le Samedi 02 Janvier 2021 - 11:14 قراءة: 0 د, 20 ث
باب نات - داهمت دورية تابعة لمركز الحرس الوطني بحي البساتين التابع لإقليم الحرس الوطني ببن عروس يوم أمس 1 جانفي 2021، مقر إقامة أحد متساكني الجهة وحجزت لديه 12 قطعة مختلفة الأحجام من مخدر "الزطلة" وأقراص مخدرة وعلبة ورق للف السجائر.


واعترف المتهم بترويج المخدرات بالمؤسسات التربوية وللشبان مقابل مبالغ مالية متفاوتة..


بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به ومباشرة قضية عدلية في شأنه موضوعها "مسك وترويج مادة مخدرة".

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