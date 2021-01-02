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قبالة ميناء بنزرت : وفاة كهل بسبب حادث مرور مروع

Publié le Samedi 02 Janvier 2021 - 10:53 قراءة: 0 د, 19 ث
باب نات - شهدت ولاية بنزرت حادثة وفاة جديدة مروعة قبالة مينائها وقع ضحيتها احد الكهول اليوم السبت.
وتمثل الامر في حادث مرور على الطريق الرئيسية قرب الميناء والجسر المتحرك.
جدير بالذكر ان نفس المنطقة شهدت حادث دهس ماساوي راح ضحيته مواطن حيث تعرض للدهس من قبل سائق شاحنة ثقيلة لم ينتبه لوجوده.
وطاب الاهالي بضرورة تنظيم المرور في الطريق الذي يشهد ازدحاما كبيرا بسبب الشاحنات الثقيلة.



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