   Warda - على عيني  

سمير الوافي : المشيشي في فرنسا من أجل ابنه المريض

Publié le Vendredi 01 Janvier 2021 - 21:46 قراءة: 1 د, 4 ث
كشف الاعلامي سمير الوافي في تدوينة نشرها على حسابه الخاص على الفايسبوك اليوم، الجمعة غرّة جانفي 2020، عن سبب سفر رئيس الحكومة هشام المشيشي الأربعاء المنقضي.

وقال الوافي إنّ المشيشي سافر لسبب إنساني وعائلي وهو ابنه المريض، وكتب: ''سبب يكفي ليتجرد من السلطة والأبهة والنفوذ والجاه ليتصرف كأب فقط...ومن يلومه على ذلك إما نذل أو منحط أو دنيء''.


واستنكر الوافي الهجوم على رئيس الحكومة قبل معرفة الحقائق، خاصة أنّه سافر في رحلة عادية وانتظر مع الناس في المطار ولم يطلب حتى سيارة السفارة لتنتظره هناك.

وقال الوافي: ''البعض تسرعوا في التعليق على الصور كالعادة...وهي نفس الصور التي كانت تبهرهم وتثير اعجابهم عندما يشاهدون فيها ميركل ألمانيا في القطار...أو ترودو رئيس حكومة كندا في المترو...أو رئيس وزراء بريطانيا على دراجته''.

يذكر أن النائب عن التيار الديمقراطي نبيل حجي نشر الاربعاء 30 ديسمبر، صورا لرئيس الحكومة هشام المشيشي وقال انها صور المشيشي اثر وصوله الي باريس.
وأفاد حجي بأن المشيشي ذهب الي باريس للاحتفال برأس السنة منبها الي أن الحكومة ستبقى بلا رئيس وتساءل مستنكرا زعمة قداش بش يقعد؟ قداش بش تقعد الحكومة بلاش رئيس.
وسخر عديد النشطاء من تدوينة نبيل حجي بالقول يا حسرة على أيامات حكومة الفخفاخ القوية والعادلة فيما خاطب اخرون حجي بالقول يكفي من استبلاه واستحمار الناس فأغلبهم يعلمون الاجراءات المشددة في فرنسا للتوقي من كورونا وعلى رأسها حظر التجول.




Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 217970

Ahmed01  (France)  |Samedi 02 Janvier 2021 à 15h 30m |           
صورة جيدة لرئيس الوزراء كعامة الناس "يأكل الطعام ويمشي في الأسولق "، وهذا محمود ومطلوب في تونس
ندعو الله بالشفاء العاجل للابن

Nouri  (Switzerland)  |Samedi 02 Janvier 2021 à 08h 42m |           
كل شيئ له سببه السلبي والإيجابي وعلينا ان ننظر للإيجابي من هذه القصة وان الله ابرز لنا حقيقة وجوه الحاقدين والقلوب المريضة والذين لا يريدون لتونس الخير.
الحمد لله وان شاء الله ستكون لهم سبب هزيمتهم سياسيا وفي الانتخابات القادمة.

Corruption  (France)  |Samedi 02 Janvier 2021 à 00h 57m |           
Il faut que l'on cesse de polémiquer sur tout ( ca c'est un héritage du colonialisme Français)
il est tant de considérer que l'homme politique ou les dirigeants du pays comme des êtres humains ils ont des familles des enfants et qu'ils ont les mêmes problèmes que les communs des mortels et les problèmes des autres en plus, et qu'ils ont le droit de voyager anonymement sans utiliser les avantages de leur postes
donc svp occupez vous de ce qui ne marche pas dans le pays au lieu de polémiquer sur un ministre qui rend visite a son fils malade a paris .

Karimyousef  (France)  |Vendredi 01 Janvier 2021 à 22h 04m |           
ذهب لزيارة أبنه الذي هو في حالة مرض في إحدى مستشفيات باريس.هو سفر في اطار شخصي و حتى السفارة في باريس لم يقع اعلامها لأنها زيارة شخصيةتخص أبنه المريض.
كان عليه أن ان يصارح التونسيين بهذا قبل سفره باش يقص المشكلة من الاول



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