سمير الوافي : المشيشي في فرنسا من أجل ابنه المريض

كشف الاعلامي سمير الوافي في تدوينة نشرها على حسابه الخاص على الفايسبوك اليوم، الجمعة غرّة جانفي 2020، عن سبب سفر رئيس الحكومة هشام المشيشي الأربعاء المنقضي.وقال الوافي إنّ المشيشي سافر لسبب إنساني وعائلي وهو ابنه المريض، وكتب: ''سبب يكفي ليتجرد من السلطة والأبهة والنفوذ والجاه ليتصرف كأب فقط...ومن يلومه على ذلك إما نذل أو منحط أو دنيء''.واستنكر الوافي الهجوم على رئيس الحكومة قبل معرفة الحقائق، خاصة أنّه سافر في رحلة عادية وانتظر مع الناس في المطار ولم يطلب حتى سيارة السفارة لتنتظره هناك.وقال الوافي: ''البعض تسرعوا في التعليق على الصور كالعادة...وهي نفس الصور التي كانت تبهرهم وتثير اعجابهم عندما يشاهدون فيها ميركل ألمانيا في القطار...أو ترودو رئيس حكومة كندا في المترو...أو رئيس وزراء بريطانيا على دراجته''.يذكر أن النائب عن التيار الديمقراطي نبيل حجي نشر الاربعاء 30 ديسمبر، صورا لرئيس الحكومة هشام المشيشي وقال انها صور المشيشي اثر وصوله الي باريس.وأفاد حجي بأن المشيشي ذهب الي باريس للاحتفال برأس السنة منبها الي أن الحكومة ستبقى بلا رئيس وتساءل مستنكرا زعمة قداش بش يقعد؟ قداش بش تقعد الحكومة بلاش رئيس.وسخر عديد النشطاء من تدوينة نبيل حجي بالقول يا حسرة على أيامات حكومة الفخفاخ القوية والعادلة فيما خاطب اخرون حجي بالقول يكفي من استبلاه واستحمار الناس فأغلبهم يعلمون الاجراءات المشددة في فرنسا للتوقي من كورونا وعلى رأسها حظر التجول.