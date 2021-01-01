   Warda - على عيني  

عضو مجلس شورى النهضة العربي القاسمي يستقيل من الحركة‎

Publié le Vendredi 01 Janvier 2021 - 12:32 قراءة: 0 د, 36 ث
أعلن عضو مجلس شورى حركة النهضة العربي القاسمي إستقالته من الحركة. وشرح في تدوينة مطوّلة على حسابه بفيسبوك أسباب قراره، منتقدا صمت النافذين في الحركة عن الخسارات التي وصفها بالموجعة والمدوية بإستقالة قيادات من الوزن الثقيل.


وقال إنّ استقالته تأتي بعد أن بات شبه أكيد من ''الرغبة في الدّفع بعبثيّة بمجموعة من قيّادات الحركة المخالفة للرّئيس في بعض آرائه ومواقفه وأدائه والمزعجة جدّا لبطانته إلى الاستقالة، وتبخّر لديّ أمل إصلاح الحركة وتطوير أدائها لخدمة البلاد ورفع التّحدّيات السّياسية والاجتماعية والاقتصادية وتحوّل سرابا يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا''



وأضاف القاسمي أنّ الوعود بالإصلاح ''الصريحة والعلنيّة'' إثر المؤتمر العاشر ''ذهبت أدراج الرّياح بل وحلّت بدلا عنها كوارث زادت الوضع تعفّنا والمناخات توتّرا والعلاقات فسادا ''



Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 217949

BenMoussa  (Tunisia)  |Vendredi 01 Janvier 2021 à 20h 30m |           
اذا كان العربي القاسمي يعتقد فعلا ان إستقالة قيادات من الحركة موجعة ومدوية وانه تبخّر لديه أمل إصلاح الحركة وتطوير أدائها فحسنا فعل باستقالته من الحركة
واستدل بجزء من اية ليصف ما وصل اليه والاية كاملة هي "وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ"
ارجو انه ليس منهم والا يكون هذا مصيره

Karimyousef  (France)  |Vendredi 01 Janvier 2021 à 18h 13m |           
كل الذين استقالو من النهضة ليسو من الجنوب. حمادي الجبالي ، عبد الحميد الجلاصي، عبد الفتاح مورو.عبد اللطيف المكي و سمير ديلو هؤلاء بين بين.هل النهضة تعاني من الجهويات؟؟

Karimyousef  (France)  |Vendredi 01 Janvier 2021 à 12h 51m |           
Vous avez entièrement raison de quitter ce mouvement ,aucune justification ne puisse expliquer pourquoi Ghannouchi a décidé de se présenter aux législatives et de s'imposer président du parlement.sa présence a toujours exacerbé les tensions.
La soif de pouvoir de ghanouchi a porté préjudice à la nahdha et au pays.



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