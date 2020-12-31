لطفي العماري: الفرنسيون الذين رفضوا تكريم ماكرون للسّيسي مدعومين من الاسلام السياسي

Publié le Jeudi 31 Decembre 2020 - 11:42 قراءة: 1 د, 10 ث
باب نات - انتقد الاربعاء 30 ديسمبر، الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي الدعوات للإقصاء والانقلاب على المسار الديمقراطي والعودة الي الوراء محذرا من النموذج المصري.

وخلال استضافته في برنامج اخرتها، اشار الشابي الي أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وضع المئات من معارضيه في السجن ليس فقط من الاخوان المسلمين بل من مختلف التيارات الفكرية والسياسية.


في المقابل نوّه كرونيكور البرنامج، لطفي العماري بحكم السيسي مشيرا الي ان مصر حققت في عهده نسب تنمية غير مسبوقة وخاطب عصاب الشابي قائلا "هل أنت أكثر ديمقراطية من الرئيس الفرنسي ماكرون الذي استقبل السيسي ووسّمه".

فرد الشابي قائلا "أنا مع الديمقراطيين الفرنسيين الذين رفضوا استقبال السيسي وتوسيمه واعتبروا ان استقبال السيسي عار على الرئاسة الفرنسية" مضيفا بأن ماكرون كرّم السيسي "في تركينة" وبعيدا عن الصحافة.

فعقّب العماري مدافعا عن السيسي بأن الفرنسيين الذين رفضوا استقبال السيسي مدعومين من الاسلام السياسي حسب تعبيره.

يذكر أن ماكرون كان استقبل السيسي يوم 7 ديسمبر الجاري وقدّم له أرفع وسام فرنسي بعيدا عن الأضواء وسط انتقادات لاذعة من الحقوقيين الفرنسيين ومن النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

تجدر الاشارة الي انه وتفاعلا مع هذه الانتقادات أكدت مصادر من الرئاسة الفرنسية وفق ما نقلته قناة فرنس 24، أن توسيم الرئيس المصري يندرج في اطار المراسم المعمول بها.

كما أكد مصدر دبلوماسي فرنسي لفرنس 24 أن "تبادل الأوسمة هو أحد العناصر التقليدية لزيارات الدولة النادرة إلى فرنسا التي لا يتجاوز عددها الواحدة أو الاثنتين كل عام إلى فرنسا .




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 217905

Amor2  (Switzerland)  |Jeudi 31 Decembre 2020 à 12h 50m |           
لطفي أنفاق أو بالأحر هو لطفي زيقوات أو مجاري...
مسكين مريض مرض مزمن من الإسلام و كل من يمت للتدين بصلة...
وجهه شاحب مكشر جبين مقطب تعيس ... فردة متاع سبادري....



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