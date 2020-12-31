في العطار عصابة اجرامية تحاصر امراة باسلحة بيضاء وينكلون بها

باب نات -

تمكن اعوان مركز الامن الوطني بالعطار واثر مداهمات أمنية من الاطاحة بكامل عصابة اجرامية اختصت البراكاجات والنهب باستعمال أسلحة بيضاء ينشطون بجهة سيدي حسين نفذوا براكاج مروع لامراة بمنطقة 20 مارس بالعطار حيث حاصروها بسكاكين وساطور ثم هددوها بذبحها أو قطع يدها وافتكوا منها مصوغها واموالها ومبلغ مالي قدره 150 دينار ثم قاموا بتعنيفها والتحرش بها ...وبعرض الجناة على المتضررة تعرفت عليهم منذ الوهلة الاولى ..وقد تم حجز كميات من المخدرات واسلحة بيضاء بحوزتهم.وكشفت الابحاث معهم تورطهم في سلب اكثر من 6 مواطنين ...