   Melhem Barakat - على بابي  

رئيس الجمهورية يقدّم واجب العزاء لعائلة المناضل الراحل جلبار نقاش

Publié le Mercredi 30 Decembre 2020 - 18:45 قراءة: 0 د, 43 ث
باب نات - أدّى رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020 زيارة إلى منزل الفقيد جلبار نقاش، بمدينة حلق الوادي بالضاحية الشمالية، حيث قدّم للعائلة واجب العزاء في وفاة المناضل الوطني الراحل.

واستحضر رئيس الدولة مناقب الفقيد ونضالاته وصموده في الدفاع عن مبادئ العدالة والتحرّر وعن مختلف القضايا الوطنية والإنسانية العادلة.


وأشار رئيس الجمهورية إلى اللقاءات الفكرية والحوارية التي جمعته بالفقيد في بيته وفي عديد الفضاءات الثقافية بعد الثورة مثمّنا كتاباته وثباته على المبادئ مع انفتاحه على الأفكار الأخرى. وبيّن أنّه بوفاة جلبار نقاش تفقد تونس أحد المناضلين الثابتين الصادقين الذين أخلصوا للوطن ولم تغيرهم الظروف، مشدّدا على أنّ التاريخ سيحفظ ذكراهم.

ورافق رئيس الجمهورية أفراد العائلة وأصدقاء الفقيد لحظات خروج جثمان الفقيد من بيته ليوارى الثرى بتونس طبقا لوصيته، كما تحادث بالمناسبة مع عدد من جرحى الثورة ممن جاؤوا لحضور موكب جنازة المناضل جلبار نقاش الذي كان أحد أهمّ المدافعين عن حقوقهم.


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