المشيشي: دعوات ''شاذة'' لإقحام المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية

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تحول رئيس الحكومة هشام مشيشي بعد ظهر اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020 إلى مقبرة بورجل بالعاصمة حيث حضر موكب دفن جثمان المفكـّر والمناضل الراحل جلبار نقاش الذي توفي يوم السبت الماضي بباريس عن عمر يناهز 81 عاما إثر وعكة صحية.وقدم رئيس الحكومة بالمناسبة تعازيه ومواساته لأفراد عائلة الفقيد.وفي تصريح لاذاعة موزاييك خلال موكب الجنازة قال رئيس الحكومة هشام المشيشي إن تونس في حاجة إلى استحضار الرسائل التي ناضل من أجلها العديد أمثال الراحل جيلبار نقاش ''في ظل الدعوات الشاذة اليوم لإقحام المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية و المس من مؤسسات الدولة'' وفق قوله، وذلك .