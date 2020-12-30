   Melhem Barakat - على بابي  

المشيشي: دعوات ''شاذة'' لإقحام المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية

Publié le Mercredi 30 Decembre 2020 - 16:39 قراءة: 0 د, 32 ث
تحول رئيس الحكومة هشام مشيشي بعد ظهر اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020 إلى مقبرة بورجل بالعاصمة حيث حضر موكب دفن جثمان المفكـّر والمناضل الراحل جلبار نقاش الذي توفي يوم السبت الماضي بباريس عن عمر يناهز 81 عاما إثر وعكة صحية.
وقدم رئيس الحكومة بالمناسبة تعازيه ومواساته لأفراد عائلة الفقيد.





Credits Mosaique FM

وفي تصريح لاذاعة موزاييك خلال موكب الجنازة قال رئيس الحكومة هشام المشيشي إن تونس في حاجة إلى استحضار الرسائل التي ناضل من أجلها العديد أمثال الراحل جيلبار نقاش ''في ظل الدعوات الشاذة اليوم لإقحام المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية و المس من مؤسسات الدولة'' وفق قوله، وذلك .

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 217868

Sly  (Tunisia)  |Mercredi 30 Decembre 2020 à 17h 12m |           
Bravo Si Mechichi





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