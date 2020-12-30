عصابة السلب باستعمال كلاب شرسة في قبضة فرقة الامن السياحي بباب سويقة

باب نات -

تمكن يوم 29 ديسمبر 2020 اعوان فرقة الأمن السياحي بمنطقة الأمن الوطني تونس المدينة من إلقاء القبض عصابة اجرامية خطيرة تتكون من شخصين اعمارهما بين 18 و31 سنة قاطنين تونس العاصمة ومن ذوي السوابق العدلية صادرة في شأنهما عدّة مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنيّة مختلفة من أجل تورّطهما في قضايا عدليّة موضوعها "تكوين عصابة والعنف الشديد".وكشفت الابحاث معهما تورطهما في القيام بعدة براكاجات لركاب المترو بباب الخضراء وللمارة بجهة باب سويقة وباب بنات وان احدهما هيج كلب شرس على فتاة وسلبها ..وان معظم عملياتهما الاجرامية تمت بكلاب شرسة وباستعمال العنف الشديد.وقد تمّ الإحتفاظ بهما واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهما..