   Malouf - موشحات  

زياد الهاني: إمكانات البلاد معطلة ... وفالحين كان في الإضرابات ...

Publié le Mercredi 30 Decembre 2020 - 08:21 قراءة: 0 د, 28 ث
باب نات - شن الإعلامي زياد الهاني في حوار على قناة الزيتونة انتقادات ضد اتحاد الشغل مستشهدا بقرار الإضراب في قفصة على خلفية عدم التزام الحكومة بمقررات تم التوقيع عليها بخصوص شركة فسفاط قفصة.
وقال زياد الهاني " اتحاد الشغل فالح كان في الإضرابات للمطالبة بتنفيذ قرارات هو من ساهم في تعطيلها بمنع الإنتاجية مضيفا " من اين ستأتي الحكومة بأموال وانتم تعطلون الإنتاج بالحق وبالباطل".
وتابع زياد الهاني " اتحاد الشغل اكبر منظمة مزايدات لتبريك البلاد وتهديد المسار الديمقراطي" مضيفا " اطراف سياسية تسعى لتبريك البلاد وهمها الوحيد الوصول الى السلطة".


Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 217835

Mongi  (Tunisia)  |Mercredi 30 Decembre 2020 à 10h 40m |           
الاتحاد هو التجمّع رقم 2 أو بالأحرى وريث التجمّع

Falfoul  (Tunisia)  |Mercredi 30 Decembre 2020 à 09h 42m |           
اظرابات الطحانة



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