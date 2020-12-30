زياد الهاني: إمكانات البلاد معطلة ... وفالحين كان في الإضرابات ...

باب نات -

شن الإعلامي زياد الهاني في حوار على قناة الزيتونة انتقادات ضد اتحاد الشغل مستشهدا بقرار الإضراب في قفصة على خلفية عدم التزام الحكومة بمقررات تم التوقيع عليها بخصوص شركة فسفاط قفصة.وقال زياد الهاني " اتحاد الشغل فالح كان في الإضرابات للمطالبة بتنفيذ قرارات هو من ساهم في تعطيلها بمنع الإنتاجية مضيفا " من اين ستأتي الحكومة بأموال وانتم تعطلون الإنتاج بالحق وبالباطل".وتابع زياد الهاني " اتحاد الشغل اكبر منظمة مزايدات لتبريك البلاد وتهديد المسار الديمقراطي" مضيفا " اطراف سياسية تسعى لتبريك البلاد وهمها الوحيد الوصول الى السلطة".