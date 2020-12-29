المركز الوطني للتبرع بالدم يعلن اقتراب نفاذ مخزون الدم ويدعو المواطنين الي الاقبال على التبرّع

باب نات -

أعلن الثلاثاء 29 ديسمبر، المركز الوطني للتبرع بالدم اقتراب نفاذ مخزون الدم ووجّه نداء للمواطنين للاقبال على التبرع بالدم بمقر المركز بباب سعدون.وقال المركز في بلاغ بصفحته على الفايسبوك انه يعول على تفهّم المواطنين للإقبال بكثافة على التبرع بهدف توفيره للأطفال الذين يعانون من فقر الدم وايضا للاستعداد للحالات العاجلة.