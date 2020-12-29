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المركز الوطني للتبرع بالدم يعلن اقتراب نفاذ مخزون الدم ويدعو المواطنين الي الاقبال على التبرّع

Publié le Mardi 29 Decembre 2020 - 21:42 قراءة: 0 د, 16 ث
باب نات - أعلن الثلاثاء 29 ديسمبر، المركز الوطني للتبرع بالدم اقتراب نفاذ مخزون الدم ووجّه نداء للمواطنين للاقبال على التبرع بالدم بمقر المركز بباب سعدون.
وقال المركز في بلاغ بصفحته على الفايسبوك انه يعول على تفهّم المواطنين للإقبال بكثافة على التبرع بهدف توفيره للأطفال الذين يعانون من فقر الدم وايضا للاستعداد للحالات العاجلة.



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