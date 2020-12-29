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حسان بالواعر خلال استضافته العلوي: أنا ضد المقاطعة ...عندي مشكلة مع اي طرف نجيبو ونواجهو

Publié le Mardi 29 Decembre 2020 - 21:35 قراءة: 0 د, 22 ث
باب نات - استضاف الثلاثاء 29 ديسمبر، الاعلامي حسان بالواعر في برنامج ناس نسمة على قناة نسمة، القيادي بائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي في أول ظهور تلفزي تقريبا، لاحد قيادات ائتلاف الكرامة بعد أسابيع من المقاطعة الاعلامية المتواصلة.

وأكد بالواعر ان بلاتو نسمة مفتوح للجميع الا من أقصى نفسه مؤكدا أنه ضد قرار نقابة الصحفيين المتعلق بمقاطعة ائتلاف الكرامة وتابع قائلا "عندي مشكلة مع طرف نجيبو ونواجهو خير ملي نقاطعو".




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