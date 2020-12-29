العثور على جثة متعفنة لفتاة في صندوق خلفي لسيارة ...مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتداىية بقابس يكشف

باب نات - اكد ايمن البهلول مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقابس لباب نات اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 انه تم فتح بحث من اجل القتل العمد ضد شاب اتهم بقتل فتاة واخفى جثتها في الصندوق الخلفي لسيارة مكتراة وتركها فيها لمدة 20 يوما دون الإعلام عنها ..



موضحا أن المتهم أنكر تهمة القتل العمد واكد في الابحاث ان الضحية قامت بالقاء نفسها من شرفة البيت بعد نقاش حاد وقع بينهما، مشيرا الى ان الابحاث جارية معه للكشف عن تفاصيل القضية ....



