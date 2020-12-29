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هشام المشيشي من ميناء سوسة: تونس متمسكة بحقها في إعادة النفايات المستوردة إلى إيطاليا

Publié le Mardi 29 Decembre 2020 - 20:08 قراءة: 0 د, 29 ث
قال رئيس الحكومة هشام المشيشي على هامش الزيارة الفجئية التي أداها عشية اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 إلى الميناء التجاري بسوسة أين اطلع على ظروف عمل الميناء المذكور أن ملف النفايات تعهد به القضاء للبحث في ملابساته، وأصدر تعليماته في هذا الاطار بالابقاء على 212 حاوية قيد الحجز حتى انتهاء التحقيقات، وعندها سيقول كلمته الفصل في هذا الموضوع ...

وشدد المشيشي على أن الدولة التونسية متمسكة بحقها إلى آخر لحظة من أجل ترحيل هذه النفايات وإعادتها إلى ايطاليا لاسيما وأن هنالك اتفاقيات دولية تنظم عملية توريد و تصدير النفايات وفق تأكيده.




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