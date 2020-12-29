يوسف الشاهد: المافيا التي حاربتها تقف وراء حملات التشويه ضدّي

كشف رئيس الحكومة الاسبق ورئيس حركة تحيا تونس يوسف الشاهد انه قرر مقاضاة جميع الأطراف وصفحات الفايسبوك "التي تقف وراء الافتراءات والإشاعات التي تنشرها ضدّه من أجل تشويهه".وفي مداخلته على قناة التاسعة قال الشاهد "نشر الأكاذيب والاتهامات الباطلة ضدّي متواصل منذ سنوات واليوم قررت مقاضاتهم وتتبعهم وأدعو القضاء إلى الكشف عن هذه الجهات"و قال رئيس الحكومة السابق إنّها "المافيا التي حاربتها حكومته" هي المستفيدة من التشويه والادعاءات الباطلة.