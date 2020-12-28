بولبابه سالم لقناة نسمة: السيسي تخلى عن حفتر بعد التقارب المصري التركي و نهاية الانقلابيين في تونس

باب نات -

قال الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم لدى استضافته في برنامح ناس نسمة ان المتغيرات الاقليمية المتسارعة غائبة عن مجمل الطبقة السياسية في تونس بعد تطبيع مصر لعلاقاتها مع طرابلس و فتح سفارة هناك حيث يأتي ذلك بعد التقارب المصري التركي وقبله التقارب التركي السعودي و القطري السعودي ،، وهو ما يعني نهاية الانقلابيين في تونس ... واضاف ان بعض الأحزاب تعتقد ان تونس تعيش في جزيرة معزولة و تجهل الجغرافيا السياسية و الجيوبوليتيك .