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بولبابه سالم لقناة نسمة: السيسي تخلى عن حفتر بعد التقارب المصري التركي و نهاية الانقلابيين في تونس

Publié le Lundi 28 Decembre 2020 - 21:52 قراءة: 0 د, 26 ث
باب نات - قال الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم لدى استضافته في برنامح ناس نسمة ان المتغيرات الاقليمية المتسارعة غائبة عن مجمل الطبقة السياسية في تونس بعد تطبيع مصر لعلاقاتها مع طرابلس و فتح سفارة هناك حيث يأتي ذلك بعد التقارب المصري التركي وقبله التقارب التركي السعودي و القطري السعودي ،، وهو ما يعني نهاية الانقلابيين في تونس ... واضاف ان بعض الأحزاب تعتقد ان تونس تعيش في جزيرة معزولة و تجهل الجغرافيا السياسية و الجيوبوليتيك .

الفيديو: انطلاقا من الدقيقة 39




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