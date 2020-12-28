رئيس الحكومة يجتمع بوفد عن ولاية جندوبة في عدد من المجالات

باب نات -

أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي بعد ظهر اليوم الإثنين 28 ديسمبر 2020 بقصر الحكومة بالقصبة على جلسة عمل جمعت ممثلين عن ولاية جندوبة في عدد من المجالات والكفاءات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.وأكد رئيس الحكومة في كلمة في مستهل الجلسة أهمية هذه الولاية من حيث إمكانياتها الفلاحية والاقتصادية والبشرية منوها بدورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني.كما أبرز رئيس الحكومة جملة من النقائص التنموية التي تعاني منها الجهة مؤكدا ضرورة ايلاءها الأهمية اللازمة على غرار باقي جهات البلاد ومبينا أن ملف التنمية الجهوية يعدّ من أولويات العمل الحكومي والذي يقوم على أساس تشاركي يجمع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وكفاءات كل جهة في سبيل إيجاد الصيغ الكفيلة بتجاوز الإشكاليات التنموية العالقة بالجهات وتحقيق المشاريع المقترحة بها.وفي تصريح صحفي عقب الاجتماع، أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري ورئيس المركز التوجيهي للأعمال بجندوبة عمر الغزواني أهمية هذا اللقاء من حيث تناوله لعدد من الإشكاليات المتعلقة بالقطاع الفلاحي بولاية جندوبة باعتبارها منطقة فلاحية هامة على الصعيد الوطني مؤكدا أن الجهة تتمتع أيضا بكفاءات بشرية هامة تمثل قوة اقتراح ودعم وإنجاز لهذه الجهة.كما أكد الدكتور والباحث محمد المديوني أهمية هذه المبادرة التي قام بها رئيس الحكومة للاستماع إلى ممثلي الجهة خاصة من الكفاءات في عدد من الاختصاصات سعيا إلى بلورة جملة من المقترحات والتصورات في مجالات البنية التحتية والاقتصاد والفلاحة والتعليم والثقافة وغيرها مبرزا أهمية إيجاد الحلول الملائمة للإشكاليات والنقائص التي تعاني منها مضيفا أن الوفد وجد كل التجاوب من قبل رئيس الحكومة مع المقترحات المطروحة.من جانبه، أشار الدكتور فوزي الدريسي أن الوفد الممثل لولاية جندوبة نقل لرئيس الحكومة عددا من المشاغل التي تهم قطاع التنمية والاشكاليات التي تعيق تقدم انجازها مبرزا أهمية تقديم حلول جذرية من شأنها أن تغير الواقع التنموي للجهة نحو الأفضل.