سهام العيّادي تعلن من بنزرت عن انطلاق الأشغال في ملعب 15 أكتوبر

باب نات - في إطار متابعة مخرجات الزيارة الميدانية التي قامت بها إلى عدد من معتمديات ولاية بنزرت لمعاينة عدد من المنشآت الشبابية والرياضية، وحرصا على تنفيذ قرارات الاجتماعات المنعقدة خلال الفترة الماضية بخصوص وضعية ملعب 15 أكتوبر ببنزرت، أشرفت اليوم الإثنين كاتبة الدولة سهام العيّادي على جلسة عمل بمقر ولاية بنزرت حضره والي الجهة محمد قويدر وكل الأطراف المتداخلة على غرار مدير إدارة البناءات والتجهيز وفنيين من الوزارة والمقاول المشرف على المشروع وممثلين عن بلدية بنزرت والنادي البنزرتي.



وبعد الاطلاع على كل المعطيات التي تؤكد ضرورة الاهتمام بهذه المنشأة حتى تصبح قادرة من جديد على احتضان المقابلات الرسمية وتوفير فضاء لاستقبال جماهير النادي البنزرتي الغفيرة، تمّ في أعقاب هذا الاجتماع الإعلان رسميّا عن انطلاق أشغال صيانة وتهيئة ملعب 15 أكتوبر حيث تمّ التوقيع على بنود الصفقة التي سيتم بمقتضاها انطلاق الأشغال بعد يوم غد الأربعاء.



