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تعزيز الحماية الأمنية للمستشفيات والإطارات الطبية محور لقاء وزيري الداخلية والصحة

Publié le Lundi 28 Decembre 2020 - 18:07 قراءة: 0 د, 19 ث
باب نات - جمع ظهر اليوم الإثنين 28 ديسمبر 2020، بمقر وزارة الداخلية، لقاء بين وزير الداخلية توفيق شرف الدين ووزير الصحة فوزي مهدي ، تمحور حول مزيد تعزيز الحماية الأمنية للمستشفيات والإطارات وأعوان الصحة العاملين بها.

هذا وتدارس الوزيران سُبل تنفيذ أوجه هذه الحماية وآلياتها بغاية تمكين الإطارات والأعوان الطبية والشبه الطبية لقطاع الصحة من ظروف عمل مريحة تكفل لهم تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في أحسن الظروف.

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