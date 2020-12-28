قال الإعلامي زياد الهاني في حوار على قناة الحرة ان الانتقادات التي تتعرض لها الثورة لا يجب ان تحجب عنا شيئا حقيقيا وهو اننا نعيش في زمن الحرية والديمقراطية.وأضاف زياد الهاني " كلنا على ثقة رغم المشاكل الاقتصادية ان الثورة ستحقق أهدافها آجلا ام عاجلا" متابعا " هنالك أشغال في بيت الديمقراطية وعندما ستنتهي تلك الأشغال سنتنعم بالحرية وبالرفاه الاقتصادي".وتابع زياد الهاني " رغم كل المعاناة وحالة الرداءة السائدة لدينا امل بنجاح الثورة وانهاء الازمة".واضاف زياد الهاني " وزير ورئيس حزب مسجونان بتهم فساد وقاضي معزول وتقولون ان تونس لم تشهد ثورة هل كان سحدث هذا الامر في عهد بن علي".