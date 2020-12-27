مكي هلال يعلّق على Télé poubelle: بئس الفرجة ونسب المشاهدة إن كان هذا طريقها ومصدر بريقها

انتقد الأحد 27 ديسمبر، الاعلامي مكي هلال ما وصفه بتدني الخطاب الاعلامي على القنوات والاذاعات التونسية خاصا مشيرا الى تصريحات رئيس حزب الرحمة سعيد الجزيري وإلى برنامج الاعلامي نوفل الورتاني على قناة التاسعة ليلة السبت والذي أثار موجة من الجدل على صفحات التواصل الاجتماعي.وقال مكي هلال في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك " منطق السياسي الداعية ومنطق الإعلامي الداعية(كل يدعو في مجاله وليس بالمعنى الديني) يلتقيان فقط في الدعوة للسلعنة والتخلف وتشييء المرأة ليس أكثر".وأضاف مكي هلال " ثمة خطر آخر مسكوت عنه ألا وهو ربط المرأة الحداثية والعصرية والحرة بهذه الصور الفاضحة في مجتمع محافظ في العمق، يريد هؤلاء اختزاله بل تقسيمه تقسيما ثنائيا حادا، فقط بين متبرجات ومتدينات لا ثالث لهما ، وهنا مكمن الخطر وتقاطع منطق الشيخ مع منطق المنشط وكل يستهدف كيان المرأة وينتهك ذاتها وفكرها وجسدها فقط الوسيلة تختلف أما الهدف فواحد ولا فرق في النوايا والقصد ولا نخالها بريئة !".وتابع مكي هلال " بئس الفرجة ونسب المشاهدة إن كان هذا طريقها ومصدر بريقها".وأثار سكاتش في برنامج ديما لباس على قناة التاسعة جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي لما يتضمنه من ايحاءات جنسية .و عبر العديد عن سخطهم من هذا السكاتش واصفين البرنامج بTélé poubelle و اعتبر البعض انه من غير المعقول ان يبث السكاتش في سهرة السبت التي بثت في توقيت 'لمة العائلة' داعين الهايكا للتدخل .