المنتخب التونسي للأواسط يترشح لأول مرة في تاريخه الى نهائيات كأس افريقيا دون 20 سنة

اقتلع المنتخب الوطني التونسي للأواسط لأول مرة تذكرة الترشح لنهائيات أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة إثر الفوز أمام المنتخب الليبي بهدف شهاب العبيدي في الدقيقة 85 اثر توزيعة دقيقة من اللاعب حسن العياري وذلك في المباراة التي أقيمت يوم الأحد 27 ديسمبر 2020 على ملعب حمادي العقربي برادسورفع المنتخب التونسي رصيده إلى 5 نقاط في الصدارة شراكة مع المنتخب المغربي بينما تجمد رصيد المنتخب الليبي عند 4 نقاط في المرتبة الثالثة ليخرج من سباق التأهل شأنه في ذلك شأن المنتخب الجزائري صاحب المرتبة الأخيرة بنقطة وحيدةوبذلك ينجح أبناء المدرب ماهر الكنزاري في تخطي عقدة هذه الفئة العمرية التي لم توفق سابقا في الوصول إلى النهائيات القارية وسيشكل هذا التأهل عاملا ايجابيا لمواصلة تكوين جيل له طموحات كبيرة ويأمل في تحقيق مستقبل واعد للمنتخب التونسي.