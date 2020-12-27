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إيقاف سمر حسني عن التحكيم بسبب ظهورها في لعبة مقزّزة على قناة التاسعة

Publié le Dimanche 27 Decembre 2020 - 20:25 قراءة: 0 د, 22 ث
قررت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الأحد، إيقاف الحكمة سمر حسني واستدعاءها للمثول أمام لجنة التأديب في قادم الأيام، وذلك بسبب ظهورها الأخير في برنامج في إحدى القنوات التلفزية .




وشهدت حلقة برنامج ديما لاباس على قناة التاسعة لعبة مقززة وغير لائقة بين ميس لاباس وحكمة كرة القدم سمر حسني مما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر رواد الفايسبوك عن غضبهم تجاه بث مثل هذه المشاهد والنزول إلى ذلك المستوى.




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