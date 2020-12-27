توضيح بلدية حلق الوادي حول بنايات وسط الطريق في العوينة

باب نات -

أصدرت بلدية حلق الوادي بلاغا على صفحتها الرسمية على فايسبوك ، مساء اليوم الأحد 27 ديسمبر 2020 ، أوضحت فيه حقيقة الصور التي تم تداولها حول بناء حائط من الآجر في منتصف الطريق بالعوينة مما أثار تذكر المواطنين ومستعملي الطريق .وقالت بلدية حلق الوادي أنه وفي إطار تنفيذ مشروع إعادة تهيئة وتوسعة السوق البلدي بالعوينة ولأسباب فنية متعلقة بعملية إنجاز الأشغال وضمانا لسلامة مستعملي الطريق ومستغلي المحلات التجارية والمواطنين تقرر الإغلاق الجزئي والمؤقت لطريق نهج الإكليل بحي الطيب المهيري بالعوينة أمام حركة الجولان.