مارث - حجز كمية من السجائر المهربة بقيمة 117 ألف دينار

بنزرت: إلقاء القبض على شخصين وحجز كمية من المخدرات

تمكنت يوم 26 ديسمبر 2020 الوحدات التابعة لمنطقة الحرس الوطني بمارث من ولاية قابس من ضبط وسيلتين محملة ببضاعة مهربة مختلفة تتمثل في كميات من مادة الشاي والكسكسي وعلب حليب مسحوق أطفال وبطاريات جافة.ووفق بلاغ للداخلية, قدرت القيمة المالية الجملية للمحجوز بـ 117 الف دينار.كما تمكنت يوم 26 ديسمبر 2020 الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني ببنزرت من ضبط شخصين وحجزت لديهما كمية من مخدر القنب الهندي "الزطلة".بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بهما وإتخاذ الاجراءات القانونية اللزمة في شأنهما.