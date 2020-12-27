   Abdelhalim Hafed - حاول تفتكرني  

مارث - حجز كمية من السجائر المهربة بقيمة 117 ألف دينار

Publié le Dimanche 27 Decembre 2020 - 12:02 قراءة: 0 د, 27 ث
تمكنت يوم 26 ديسمبر 2020 الوحدات التابعة لمنطقة الحرس الوطني بمارث من ولاية قابس من ضبط وسيلتين محملة ببضاعة مهربة مختلفة تتمثل في كميات من مادة الشاي والكسكسي وعلب حليب مسحوق أطفال وبطاريات جافة.

ووفق بلاغ للداخلية, قدرت القيمة المالية الجملية للمحجوز بـ 117 الف دينار.


بنزرت: إلقاء القبض على شخصين وحجز كمية من المخدرات

كما تمكنت يوم 26 ديسمبر 2020 الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني ببنزرت من ضبط شخصين وحجزت لديهما كمية من مخدر القنب الهندي "الزطلة".

بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بهما وإتخاذ الاجراءات القانونية اللزمة في شأنهما.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 217675



En continu

Toutes les news

الأحد 27 ديسمبر 2020 | 12 جمادي الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:45 17:12 14:52 12:28 07:31 05:58
10°
 13° % 87 :الرطــوبة
تونــس
5.1 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
13°-817°-718°-1015°-915°-8
  • Avoirs en devises
    22941,3

  • (25 dec)
  • Jours d'importation
    160
  •              1 € = 3,30869 DT        1$ =2,71706 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 dec)   2650,8 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة