شفاء عاجلا للصحفي عبد السلام الزبيدي

تعرض الإعلامي و رئيس تحرير راديو موزاييك اف ام عبد السلام الزبيدي الى وعكة صحية و قد تماثل و الحمد لله الى الشفاء ،، و بهذه المناسبة يتمنى موقع Babnet السلامة للسيد عبد السلام الزبيدي و الذي عرف بأخلاقه العالية و مساهماته الفكرية و الاعلامية المتميزة و نرجو ان يعود في اقرب وقت الى نشاطه .



