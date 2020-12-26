تعرض الإعلامي و رئيس تحرير راديو موزاييك اف ام عبد السلام الزبيدي الى وعكة صحية و قد تماثل و الحمد لله الى الشفاء ،، و بهذه المناسبة يتمنى موقع Babnet السلامة للسيد عبد السلام الزبيدي و الذي عرف بأخلاقه العالية و مساهماته الفكرية و الاعلامية المتميزة و نرجو ان يعود في اقرب وقت الى نشاطه .
شفاء عاجلا للصحفي عبد السلام الزبيدي
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