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شفاء عاجلا للصحفي عبد السلام الزبيدي

Publié le Samedi 26 Decembre 2020 - 20:38 قراءة: 0 د, 16 ث
تعرض الإعلامي و رئيس تحرير راديو موزاييك اف ام عبد السلام الزبيدي الى وعكة صحية و قد تماثل و الحمد لله الى الشفاء ،، و بهذه المناسبة يتمنى موقع Babnet السلامة للسيد عبد السلام الزبيدي و الذي عرف بأخلاقه العالية و مساهماته الفكرية و الاعلامية المتميزة و نرجو ان يعود في اقرب وقت الى نشاطه .

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