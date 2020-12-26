الخطوط التونسيّة تدعو المسافرين المتّجهين إلى اسطنبول إلى الاستظهار باختبار PCR سلبي ابتداء من يوم 29 ديسمبر 2020

أفادت شركة الخطوط التونسيّة أنه ينبغي على جميع المسافرين المتّجهين إلى اسطنبول الإستظهار باختبار تشخيص كوفيد-19 سلبي اعتبارا من يوم 29 ديسمبر 2020، على أن لا يتجاوز تاريخ إصدار الاختبار 72 ساعة عند الوصول.في حالة عدم تقديم نتيجة اختبار PCR الإلزامي في تونس ، سيتم رفض التسجيل.وأوضحت الشركة، كذلك، أنّه يمكن للمعنيّين مراجعة المصالح المختصة لمزيد من التفاصيل.