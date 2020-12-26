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الخطوط التونسيّة تدعو المسافرين المتّجهين إلى اسطنبول إلى الاستظهار باختبار PCR سلبي ابتداء من يوم 29 ديسمبر 2020

Publié le Samedi 26 Decembre 2020 - 15:57 قراءة: 0 د, 19 ث
أفادت شركة الخطوط التونسيّة أنه ينبغي على جميع المسافرين المتّجهين إلى اسطنبول الإستظهار باختبار تشخيص كوفيد-19 سلبي اعتبارا من يوم 29 ديسمبر 2020، على أن لا يتجاوز تاريخ إصدار الاختبار 72 ساعة عند الوصول.

في حالة عدم تقديم نتيجة اختبار PCR الإلزامي في تونس ، سيتم رفض التسجيل.


وأوضحت الشركة، كذلك، أنّه يمكن للمعنيّين مراجعة المصالح المختصة لمزيد من التفاصيل.




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