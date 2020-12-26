في حدائق قرطاج يخرب له جسده بالطعنات في الطريق العام

باب نات - تمكّنت يوم أمس 25 ديسمبر 2020 دورية تابعة لمركز الأمن الوطني بحدائق قرطاج من إلقاء القبض على شخص عمره 32 سنة قاطن الجهة من أجل تعمّده الإعتداء بالعنف الشديد بواسطة آلة حادّة على شاب في الطريق العام حيث هاجمه بسكين وانهال عليه بالطعنات وذلك بسبب خلافات بينهما...



بمراجعة النيابة العمومية بالمحكمة، أذنت بالإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه....





