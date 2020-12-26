بلدية نابل: المصادقة على المخطط الاستثماري التشاركي 2021

باب نات -

عقد المجلس البلدي لبلدية نابل يوم الجمعة 25 ديسمبر 2020 بقصر البلدية جلسة استثنائية تم خلالها المصادقة على المخطط الاستثماري التشاركي لسنة 2021، و المصادقة على البرنامج السنوي لدعم القدرات لسنة 2021، و المصادقة على اتفاقية منح المساعدات غير الموظفة في إطار تمويل الاستثمارات البلدية بمناطق التوسع للمرحلة الأولى خلال الفترة 2020-2021 و المصادقة على تنقيح الميزانية لسنة 2020 و المصادقة على تحويل إعتمادات.كما صادق المجلس على نتائج لزمة المعاليم الموظفة على سوق الانتصاب الأسبوعي للكمامن و التوابل و الخضر و الغلال بالتفصيل بنابل لسنة 2021 وبنود عقد اللزمة وكذلك على نتائج لزمة المعاليم الموظفة على سوق الدواب بنابل لسنة 2021 وبنود عقد اللزمة، فضلا عن المصادقة على نتائج لزمة المعاليم الموظفة على مناب البلدية الراجع لها من استغلال سوق الجملة للخضر و الغلال بنابل لسنة 2021.وقرر المجلس البلدي خلال دورته الاستثنائية تأجيل المصادقة على إحداث لجان غير قارة إلى موعد لاحق وذلك للتوافق بين أعضاء المجلس حول هذه النقطة.