وصلت تونس هبة من القنصلية العامة بمرسيليا والجالية التونسية بمرسيليا متمثلة في مستلزمات طبيّة ستوزّع على ولايات تونس وأريانة ونابل والكاف وجندوبة لمساعدة جهود وزارة الصحّة في مجابهة جائحة كوفيد-19.
كوفيد19: وصول هبة من الجالية التونسية والقنصلية العامة بمرسيليا
En continu
السبت 26 ديسمبر 2020 | 11 جمادي الأول 1442
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:44
|17:12
|14:52
|12:27
|07:31
|05:58
|
14°
|14°
|% 76
|:الرطــوبة
|تونــس
|10°
|
1.5 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|14°-10
|12°-8
|16°-7
|17°-9
|15°-9
- Avoirs en devises
22941,3
(25 dec)
- Jours d'importation
160
- 1 € = 3,30869 DT 1$ =2,71706 DT
- Solde Compte du Trésor (25 dec) 2650,8 MDT
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة
(1 570 450) وزارة الصحة: 49 وفاة و 1752 إصا
(228 792) نشرة السادسة مساء حول تطوّر الوضع
(202 536) فرنسا تتخطى عتبة 60 ألف وفاة جراء
(104 547) فيروس كورونا: حصيلة قياسية للوفيات
( 67 498) كورونا عالميًا..أكثر من مليون و700
( 67 154) إيطاليا تسجل 993 وفاة بكورونا وهو
( 55 211) وفيات كورونا.. 9 بالجزائر و2 في ا
( 42 001) تجاوزت 39 ألفا.. أعلى حصيلة إصابا
( 37 307) محمد العفاس يقبل اعتذار جودة ناجح
( 34 884) كورونا.. 30 وفاة بالمغرب و4 في مور
( 34 119) وفاة زوجة مهدي بن غربية
( 31 706) نسرين بن علي تتفاعل مع خبر زواج وا
( 29 886) هكذا ردّ المشيشي على سؤال صحيفة "ل
( 28 591) الحوار الوطني.. إجماع على عبير وخ
( 27 917) سالم لبيض يرد على العفاس :" لعنة ا
( 25 171) فضحهم ولد أمو! اليوم ثار المجلس و
( 25 096) محمد الحامدي لحاتم بن سالم: يا حقي
( 24 808) موكب وزير الداخلية يتعرض لحادث مرو
( 24 321) انسحاب نواب اثر مداخلة العفاس حول
( 23 831) وزير الصحّة يكشف ما تجنّبت الحديث
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 217602