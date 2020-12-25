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كوفيد19: وصول هبة من الجالية التونسية والقنصلية العامة بمرسيليا

Publié le Vendredi 25 Decembre 2020 - 21:42 قراءة: 0 د, 9 ث
وصلت تونس هبة من القنصلية العامة بمرسيليا والجالية التونسية بمرسيليا متمثلة في مستلزمات طبيّة ستوزّع على ولايات تونس وأريانة ونابل والكاف وجندوبة لمساعدة جهود وزارة الصحّة في مجابهة جائحة كوفيد-19.



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