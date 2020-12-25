كوفيد19: وصول هبة من الجالية التونسية والقنصلية العامة بمرسيليا

وصلت تونس هبة من القنصلية العامة بمرسيليا والجالية التونسية بمرسيليا متمثلة في مستلزمات طبيّة ستوزّع على ولايات تونس وأريانة ونابل والكاف وجندوبة لمساعدة جهود وزارة الصحّة في مجابهة جائحة كوفيد-19.