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وزارة الصحة: دعم برامج رقمنة الخدمات الصحيّة

Publié le Vendredi 25 Decembre 2020 - 21:34 قراءة: 0 د, 20 ث
أدّى وزير الصحّة فوزي مهدي، صباح يوم الجمعة 25 ديسمبر 2020، زيارة ميدانيّة إلى مركز الاعلاميّة لوزارة الصحّة، حيث اطّلع على مدى تقدّم البرامج المتعلّقة بتطوير البرمجيّات الخاصّة برقمنة الخدمات الصحيّة والتصرّف الاستشفائي.





كما تعرّف فوزي مهدي بالمناسبة على البرامج المستقبليّة للمركز والخاصّة بدعم المنظومة المعلوماتيّة على مستوى هياكل الوزارة والمؤسّسات الاستشفائيّة وذلك بهدف مزيد تقريب وتحسين الخدمات الصحيّة المسداة للمواطنين بمختلف جهات البلاد.

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