اعتبر البحري الجلاصي ضيف برنامج ''الدوامة'' على راديو ''إي أف أم'' اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2020 أن كل السياسيين التونسيين على بكرة أبيهم ''كاذبون'' باستثناء شخصه، مضيفا بأن صاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري لن يغادر السجن إلا إذا ما قبل الدخول إلى برنوس حركة النهضة وتنفيذ تعليماته حسب تقديره. من ناحية قال بحري الجلاصي "راشد الغنوشي بعثني باش نضرب شفيق جراية"البحري أكد في إطار أخر أن التلاسن بين النهضة والدستوري الحر هو مسرحية أمام الملأ والحال أن علاقة الطرفين وطيدة جدا وراء الستار.