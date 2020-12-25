   Abdelhalim - رسالة تحت الماء  

بحري الجلاصي : راشد الغنوشي بعثني باش نضرب شفيق جراية

Publié le Vendredi 25 Decembre 2020 - 19:51 قراءة: 0 د, 27 ث
اعتبر البحري الجلاصي ضيف برنامج ''الدوامة'' على راديو ''إي أف أم'' اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2020 أن كل السياسيين التونسيين على بكرة أبيهم ''كاذبون'' باستثناء شخصه، مضيفا بأن صاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري لن يغادر السجن إلا إذا ما قبل الدخول إلى برنوس حركة النهضة وتنفيذ تعليماته حسب تقديره. من ناحية قال بحري الجلاصي "راشد الغنوشي بعثني باش نضرب شفيق جراية"

البحري أكد في إطار أخر أن التلاسن بين النهضة والدستوري الحر هو مسرحية أمام الملأ والحال أن علاقة الطرفين وطيدة جدا وراء الستار.




Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 217594

Karimyousef  (France)  |Vendredi 25 Decembre 2020 à 20h 26m |           
C'est un vrai mythomane.

BenMoussa  (Tunisia)  |Vendredi 25 Decembre 2020 à 20h 17m |           
لغنوشي بعثني باش نضرب شفيق جراية : لماذا ؟ متى ؟ وما هو المقابل ؟
هذا يعني انه صاحب المهمات القذرة وضرب الاشخاص
ويكون بذلك تصريحه هذا لضرب الغنوشي والنهضة



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