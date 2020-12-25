الغنوشي يستقبل أعضاء النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية

باب نات -

استقبل راشد الغنوشي رئيس مجلس نوّاب الشعب بعد ظهر اليوم الجمعة 25 ديسمبر2020 بقصر باردو، عددا من أعضاء النقابة الوطنية لأعوان واطارات العدلية يتقدّمهم حطاب بن عثمان رئيس النقابة.وأطلع أعضاء الوفد رئيس مجلس نواب الشعب على تطوّرات تحركاتهم الاحتجاجية، وأشاروا في هذا الصدد الى ضرورة الاستجابة لمطالبهم المتمثلة خاصة في تفعيل تنقيح الفصل الثاني من قانون الوظيفة العموميّة، وتحسين الأوضاع المادية، وإعادة الاعتبار لكتبة المحاكم بالنظر الى الدور الهام الذي يضطلعون به في مساندة عمل المرفق القضائي.وعبّر المتدخّلون عن ثقتهم في مجلس نواب الشعب باعتباره السلطة الأصلية، وتعويلهم على مساهمته في إيجاد مخرج لهذه الازمة التي يمر بها مرفق العدالة.وأكّد الغنوشي أهمية الدور الذي يضطلع به أعوان العدلية في سير مرفق العدالة وتيسيرهم لعمل المحاكم باعتبارهم مكوّنا أساسيا من مكوّنات العدالة في بلادنا. وأعرب عن تفهّمه لمطالبهم، مبيّنا أن الحوار والتفاوض يبقى السبيل الوحيد للخروج من هذه الازمة التي تعطّل سير المرفق القضائي وتؤثّر سلبا على مصالح المتقاضين.وشدّد من جهة أخرى على ضرورة تغليب المصلحة العليا للوطن، وتكثيف المجهودات والمساعي الرامية الى الحفاظ على استقرار البلاد في هذا الظرف الدقيق من مسارها الانتقالي.