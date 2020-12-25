الغنوشي يستقبل رئيس المجلس الوطني التأسيسي

باب نات -

استقبل راشد الغنوشي رئيس مجلس نوّاب الشعب بعد ظهر اليوم الجمعة 25 ديسمبر2020 بقصر باردو،مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي .وتمحور اللقاء حول تطوّرات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، ومبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص حوار وطني في شكل خطة إنقاذ تستهدف إخراج البلاد من الأزمات التي تمر بها .واكّد رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ضرورة التحلّي بروح المسؤولية في هذا الظرف الدقيق. وشدّدا على أهمية تكثيف التشاور والحوار بين مختلف المكوّنات السياسية والبحث عن التوافق المنشود الهادف التي تجاوز الصعوبات التي تمر بها تونس وضمان استمرار مسار ها الانتقالي وتحقيق أهداف الثورة .كما كان اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر بخصوص موضوع المصالحة الوطنية، وضرورة تكثيف المشاورات حولها ودعمها حتى تساهم في استكمال مسار العدالة الانتقالية وتحقّق أهدافها المنشودة.