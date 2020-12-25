   Abdelhalim - رسالة تحت الماء  

الغنوشي يستقبل رئيس المجلس الوطني التأسيسي

Publié le Vendredi 25 Decembre 2020 - 18:27 قراءة: 0 د, 38 ث
باب نات - استقبل راشد الغنوشي رئيس مجلس نوّاب الشعب بعد ظهر اليوم الجمعة 25 ديسمبر2020 بقصر باردو،مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي .

وتمحور اللقاء حول تطوّرات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، ومبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص حوار وطني في شكل خطة إنقاذ تستهدف إخراج البلاد من الأزمات التي تمر بها .


واكّد رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ضرورة التحلّي بروح المسؤولية في هذا الظرف الدقيق. وشدّدا على أهمية تكثيف التشاور والحوار بين مختلف المكوّنات السياسية والبحث عن التوافق المنشود الهادف التي تجاوز الصعوبات التي تمر بها تونس وضمان استمرار مسار ها الانتقالي وتحقيق أهداف الثورة .

كما كان اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر بخصوص موضوع المصالحة الوطنية، وضرورة تكثيف المشاورات حولها ودعمها حتى تساهم في استكمال مسار العدالة الانتقالية وتحقّق أهدافها المنشودة.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 217589

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Vendredi 25 Decembre 2020 à 20h 45m |           
كان على النهضة ان تقترح و تساند مصطفى بن جعفر للانتخابات الرئاسية،فهو من القلائل الذين يتقبّله اغلب التونسيين،ومن القلائل ايضا الذين يعرفون ادق خبايا فصول الدستور،ويعرف تفاصيله اكثر ممن يقدّمون انفسهم بانهم مختصين فيه،وربما عنصر فاعل في استقرار وتثبيت مؤسسات الدولة



En continu

Toutes les news

الجمعة 25 ديسمبر 2020 | 10 جمادي الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:44 17:11 14:51 12:27 07:30 05:57
13°
 19° % 76 :الرطــوبة
تونــس 12°
2.29 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
19°-1214°-1012°-816°-717°-9
  • Avoirs en devises
    22941,3

  • (25 dec)
  • Jours d'importation
    160
  •              1 € = 3,30869 DT        1$ =2,71706 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 dec)   2650,8 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة