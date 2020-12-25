   Abdelhalim Hafed - صافيني مرّة  

سنية الدهماني: رَفض الاتحاد ان يكون مستشفى صفاقس عسكريا هو دفاعٌ عن بعض العصابات

Publié le Vendredi 25 Decembre 2020 - 14:07 قراءة: 0 د, 49 ث
انتقدت الجمعة 25 ديسمبر، كرونيكور اذاعة اي أف أم، سنية الدهماني رفض اتحاد الشغل أن يكون مستشفى صفاقس الجديد عسكريا.
واعتبرت سنية الدهماني رفض الاتحاد أن يكون المستشفى عسكريا هو دفاع عن بعض العصابات حسب وصفها.

وأكدت أنه لا يمكن لأحد أن ينكر الدور المهم للاتحاد في البلاد كما لا يمكن أيضا انكار تجاوزات بعض النقابات التي جددت الدهماني وصفها بالعصابات.


وذكّرت بالحملة التي شنتها النقابات ضد ضابط من الجيش الوطني تم تعيينه على رأس مستشفى الهادي شاكر بصفاقس.

وقالت " ما خلاووهش يخدم حتى نهار، ما يحبوش الانضباط والالتزام متاع الجيش على خاطر الناس كل بش تولي قنطرة".
وتابعت قائلة "أمنيتنا المستشفيات لكلها يشدها الجيش...الي يحبو ربي والي نحبّو نمنّعوه نهزوه للمستشفى العسكري".


يذكر ان اتحاد الشغل اقر اضرابا عاما جهويا في صفاقس يوم 12 جانفي من بين أسبابه رفض أن يكون مستشفى صفاقس الجديد عسكريا.
تجدر الاشارة الى ان رئيس الجمهورية قيس سعيد قام مؤخرا بتدشين المستشفى الجامعي الجديد بصفاقس واعلن أنه سيكون مستشفى عسكريا مفتوحا للمدنيين.




Commentaires


5 de 5 commentaires pour l'article 217571

Karimyousef  (France)  |Vendredi 25 Decembre 2020 à 15h 52m |           

Weldtounes  (Tunisia)  |Vendredi 25 Decembre 2020 à 15h 28m |           
لو كان موش خبث من الاتحاد و محاولة السيطرة على المستشفى فان المستشفى سيكون مدنيا بادارة عسكرية. يا نقابيين مضمضوا بالخل لا تستطيعون السيطرة على هذا المستشفى.فانه في ايدي امينة و سيبقى وجهم المدنيين و العسكريين. مبروك لصفاقس.

Falfoul  (Tunisia)  |Vendredi 25 Decembre 2020 à 15h 12m |           
وهو كذلك

Delavant  (France)  |Vendredi 25 Decembre 2020 à 14h 59m |           
En Tunisie, s'il y'a une institution qui doit doit fonctionner sous le régime militaire c'est bien l'hôpital ceci pour renouer avec les réussites que notre pays est capable réaliser grâce à ses compétences et son savoir faire dans ce domaine qui faisaient jadis la fierté de notre pays. Tout semble s'évaporer à cause de l'anarchie qui règne dans nos hôpitaux. Al Etihad n'est plus un syndicat au sens "organisation du travail" mais plutôt
une sorte de mafia avec des intérêts très douteux. Mme Dahmani a bien raison d'évoquer ce sujet dans ces termes, il devient urgent de signaler les abus de ce cette organisation qui est entrain de ruiner les espoirs de tout un peuple. Ennahda, Abir Moussi et tous nos politiciens , malgré leurs médiocrités, tous réunis,font très peu de dégâts en comparaison avec les dégâts commis par El Etihad. La belle image du syndicat post coloniale issue de la
lutte de libération est définitivement noircie. En démocratie, tout syndicat qui se respecte doit connaitre ses limites et savoir tenir ses troupes surtout dans des moments historiquement et économiquement exceptionnels. La Tunisie qui a fait le plus dur, elle est entrain de perdre tout les bénéfices de la liberté à cause de l' Etihad et ses dirigeant. Le prix Nobel a eu manifestement des effets négatifs sur cette organisation qui doit se
reformer ou disparaitre.

Karimyousef  (France)  |Vendredi 25 Decembre 2020 à 14h 26m |           
الجيش التونسي نظيف و اكاد أقول أنظف مؤسسة.و تكليف الجيش لهذا المستشفى هو خدمة للتونسيين حتى لاتستولي عليه عصابة الاتحاد و تنخره السرقة و الاكتاف



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