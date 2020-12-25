سنية الدهماني: رَفض الاتحاد ان يكون مستشفى صفاقس عسكريا هو دفاعٌ عن بعض العصابات

انتقدت الجمعة 25 ديسمبر، كرونيكور اذاعة اي أف أم، سنية الدهماني رفض اتحاد الشغل أن يكون مستشفى صفاقس الجديد عسكريا.واعتبرت سنية الدهماني رفض الاتحاد أن يكون المستشفى عسكريا هو دفاع عن بعض العصابات حسب وصفها.وأكدت أنه لا يمكن لأحد أن ينكر الدور المهم للاتحاد في البلاد كما لا يمكن أيضا انكار تجاوزات بعض النقابات التي جددت الدهماني وصفها بالعصابات.وذكّرت بالحملة التي شنتها النقابات ضد ضابط من الجيش الوطني تم تعيينه على رأس مستشفى الهادي شاكر بصفاقس.وقالت " ما خلاووهش يخدم حتى نهار، ما يحبوش الانضباط والالتزام متاع الجيش على خاطر الناس كل بش تولي قنطرة".وتابعت قائلة "أمنيتنا المستشفيات لكلها يشدها الجيش...الي يحبو ربي والي نحبّو نمنّعوه نهزوه للمستشفى العسكري".يذكر ان اتحاد الشغل اقر اضرابا عاما جهويا في صفاقس يوم 12 جانفي من بين أسبابه رفض أن يكون مستشفى صفاقس الجديد عسكريا.تجدر الاشارة الى ان رئيس الجمهورية قيس سعيد قام مؤخرا بتدشين المستشفى الجامعي الجديد بصفاقس واعلن أنه سيكون مستشفى عسكريا مفتوحا للمدنيين.