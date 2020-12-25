سكرة: القبض على مطلوب من ''الإنتربول'' متهم بتبييض الأموال

تمكنت الوحدات التابعة للإدارة الفرعيّة للأبحاث الإقتصادية والماليّة بإدارة الشرطة العدليّة يوم أمس الخميس 24 ديسمبر 2020 من إلقاء القبض على شخص (56 قاطن بجهة سكرة) محلّ تعميم تفتيش دولي صادر عن المنظمة الدّوليّة للأنتربول من أجل "التحيل وتبييض الأموال" بناءً على بطاقة جلب دوليّة مروّجة من قبل مكتب أنتربول باريس/فرنسا.



ووفق بلاغ للداخلية أذنت النيابة العموميّة بالإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.



