العلوى: غباء ''البراملة'' و''البساكلة'' صوّر لهم اننا محرجون من ايقاف القروي لكن...

باب نات -

أولى بهم الخجل من تبييض وساخة الفخفاخ وصفقات الزبلة والبلاستيك

جدّد الخميس 24 ديسمبر، القيادي بائتلاف الكرامة انتقاداته لبعض قيادات التيار الديمقراطي وحركة الشعب في علاقة بايقاف رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي.وقال العلوي في تدوينة بصفحته على الفايسبوك " فعل البرامله والبساكله المستحيل من أجل التحالف مع قلب تونس، لإسقاط حكومة المشيشي، حفيت أقدامهم للتحالف معه لإخراج النهضة من حكومة الفخفاخ، قبّلوا ساقيه ويديه لإسقاط الغنوشي من الرئاسة، رضوا عليه أن تكون سميرة الشواشي رئيسة البرلمان، حالفوا في كلّ المحطّات مع عبير موسي، بل استعملتهم كمسّاحة أحذية ومازالوا يكذبون على النّاس ويتظاهرون بالعذريّة".وتابع قائلا "قلنا لهم دائما نبيل القروي أمامكم، ليس له حصانة برلمانية، والقضاء هو الفيصل بين الجميع....واليوم يصوّر لهم غباؤهم بأنّنا محرجون من إيقاف القروي!!".وخاطبهم قائلا "أولى بكم أنتم أن تكونوا محرجين من تبييضكم لوساخة الفخفاخ ووزير بيئته الموقوف، أولى بكم أن تخجلوا من صفقات الزّبله وأكياس البلاستيك، أولى بكم أن تخجلوا من دفاعكم عن الفاسدين النقابيين وتبييضهم".