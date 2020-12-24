   Farid - قلبي وعيني اختارو  

الدكتور سمير عبد المؤمن: إذا وصلتنا السلالة الجديدة من كورونا كل المستشفيات ستمتلئ في 4 أيام

Publié le Jeudi 24 Decembre 2020 - 11:34 قراءة: 0 د, 29 ث
حذر الدكتور سمير عبد المؤمن اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020 من خطر الذي ستسببه السلالة الجديدة من فيروس كورونا اذا وصلت للبلاد في هذه المرحلة.

و خلال استضافته في النشرة الرئيسية للأخبار بالقناة الوطنية الأولى افاد الدكتور انه إذا وصلتنا السلالة الجديدة من كورونا كل المستشفيات ستمتلئ في 4 أيام.
وأضاف الدكتور" ان تونس ليست لها امكانيات الدول الكبرى والمستشفيات ستبلغ طاقتها القصوى في ظرف 4 أيام من انتشار السلالة الجديدة".

وتابع الدكتور "ان نسبة العدوى تفوق 70 بالمائة وهذا امر خطير للغاية".

الفيديو: الدقيقة الخامسة و48 ثانية



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 217505



panel management

En continu

Toutes les news

الخميس 24 ديسمبر 2020 | 9 جمادي الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:43 17:10 14:51 12:26 07:30 05:57
19°
 20° % 48 :الرطــوبة
تونــس 12°
3.1 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
20°-1219°-1213°-1013°-817°-8
  • Avoirs en devises
    22868,9

  • (23 dec)
  • Jours d'importation
    159
  •              1 € = 3,32576 DT        1$ =2,71805 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 dec)   4055,3 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة