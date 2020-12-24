الدكتور سمير عبد المؤمن: إذا وصلتنا السلالة الجديدة من كورونا كل المستشفيات ستمتلئ في 4 أيام

حذر الدكتور سمير عبد المؤمن اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020 من خطر الذي ستسببه السلالة الجديدة من فيروس كورونا اذا وصلت للبلاد في هذه المرحلة.و خلال استضافته في النشرة الرئيسية للأخبار بالقناة الوطنية الأولى افاد الدكتور انه إذا وصلتنا السلالة الجديدة من كورونا كل المستشفيات ستمتلئ في 4 أيام.وأضاف الدكتور" ان تونس ليست لها امكانيات الدول الكبرى والمستشفيات ستبلغ طاقتها القصوى في ظرف 4 أيام من انتشار السلالة الجديدة".وتابع الدكتور "ان نسبة العدوى تفوق 70 بالمائة وهذا امر خطير للغاية".