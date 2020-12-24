الدكتور سمير عبد المؤمن: إذا وصلتنا السلالة الجديدة من كورونا كل المستشفيات ستمتلئ في 4 أيام

حذر الدكتور سمير عبد المؤمن اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020 من خطر الذي ستسببه السلالة الجديدة من فيروس كورونا اذا وصلت للبلاد في هذه المرحلة.
و خلال استضافته في النشرة الرئيسية للأخبار بالقناة الوطنية الأولى افاد الدكتور انه إذا وصلتنا السلالة الجديدة من كورونا كل المستشفيات ستمتلئ في 4 أيام.
وأضاف الدكتور" ان تونس ليست لها امكانيات الدول الكبرى والمستشفيات ستبلغ طاقتها القصوى في ظرف 4 أيام من انتشار السلالة الجديدة".
وتابع الدكتور "ان نسبة العدوى تفوق 70 بالمائة وهذا امر خطير للغاية".
الفيديو: الدقيقة الخامسة و48 ثانية
و خلال استضافته في النشرة الرئيسية للأخبار بالقناة الوطنية الأولى افاد الدكتور انه إذا وصلتنا السلالة الجديدة من كورونا كل المستشفيات ستمتلئ في 4 أيام.
وأضاف الدكتور" ان تونس ليست لها امكانيات الدول الكبرى والمستشفيات ستبلغ طاقتها القصوى في ظرف 4 أيام من انتشار السلالة الجديدة".
وتابع الدكتور "ان نسبة العدوى تفوق 70 بالمائة وهذا امر خطير للغاية".
الفيديو: الدقيقة الخامسة و48 ثانية
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