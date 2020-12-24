الديوانة : حجز 1260غ من الماريخوانا بمطار تونس قرطاج

باب نات -

تمكنت فرقة تفتيش المسافرين بالمكتب الحدودي للديوانة بمطار تونس قرطاج فجر اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020 من إحباط محاولة تهريب كمية هامة من مخدر الماريخوانا تم ضبطها مخفية بإحكام داخل علب لمواد غذائية بحوزة مسافر يحمل جنسية إفريقية قادم من مدينة كوناكري.و بتفتيش علب الأغذية التي كانت تحتوي على مواد سائلة تم العثور على كبسولات من مخدر الماريخوانا تزن حوالي 1260 غرام.ووفق بلاغ للديوانة, أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالإحتفاظ بالمشتبه به و إحالته إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات.