تعرض دبلوماسي فرنسي بمكتب الأمم المتحدة بتونس للسطو

باب نات - تعرض دبلوماسي فرنسي الجنسية يعمل بمكتب الأمم المتحدة بتونس لعملية نطر لهاتفه الجوال خلال مروه بجهة الحفصية حيث ترصده شاب من يبلغ من العمر 19 سنة ثم نطر هاتفه الجوال ولاذ بالفرار أثر ذلك توجه الدبلوماسي لمقر منطقة الامن الوطني بباب سويقة وقدم شكاية في الغرض مدليا باوصاف الجاني وبانطلاق الابحاث والتحريات الأمنية تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بتونس المدينة من القبض على المتهم الذي اعترف بما نسب اليه وتبين أنه من ذوي السوابق العدلية في مجال السرقة بالنطر وانه ارتكب عدة قضايا مشابهة ..



باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر في الغرض من اجل تهمة الشرفة بالنطر .



