سوسة: اندلاع حريق بعمارة سكنية بكورنيش بوجعفر

أكد مصدر من الحماية المدنية لاذاعة جوهرة "اف ام" أن أعوان الحماية تدخلوا مساء الأربعاء بعد إشعار بوقوع تماس بأسلاك قواطع الكهرباء في بناية سكنية بكورنيش بوجعفر في سوسة.
و أوضح المصدر ذاته أن الأمر لم يتطور إلى حريق كبير وتمت السيطرة عليه في مراحله الأولى حيث تدخلت الشركة الوطنية للكهرباء و الغاز لقطع الكهرباء عن البناية في ما تولى أعوان الحماية المدنية نقل شخصين أصيبا بالإغماء نتيجة الخوف و الهلع للمستشفى وفق قوله.
و أشار إلى أن البناية مخصصة للكراء الظرفي ولم يكن بداخلها عند وقوع الحادث إلا عدد قليل من المستأجرين حسب قوله.
من جهته أكد طارق الخليفي كاتب عام النقابة الأساسية للأمن بسوسة في تصريح لجوهرة "اف ام"أن الحريق ناتج عن تسرب المياه للعدادات الكهربائية الموجودة في الطابق السفلي للعمارة المتكونة من 6 طوابق وقد اقتصرت الأضرار على أضرار مادية فقط.
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و أوضح المصدر ذاته أن الأمر لم يتطور إلى حريق كبير وتمت السيطرة عليه في مراحله الأولى حيث تدخلت الشركة الوطنية للكهرباء و الغاز لقطع الكهرباء عن البناية في ما تولى أعوان الحماية المدنية نقل شخصين أصيبا بالإغماء نتيجة الخوف و الهلع للمستشفى وفق قوله.
و أشار إلى أن البناية مخصصة للكراء الظرفي ولم يكن بداخلها عند وقوع الحادث إلا عدد قليل من المستأجرين حسب قوله.
من جهته أكد طارق الخليفي كاتب عام النقابة الأساسية للأمن بسوسة في تصريح لجوهرة "اف ام"أن الحريق ناتج عن تسرب المياه للعدادات الكهربائية الموجودة في الطابق السفلي للعمارة المتكونة من 6 طوابق وقد اقتصرت الأضرار على أضرار مادية فقط.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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