سوسة: اندلاع حريق بعمارة سكنية بكورنيش بوجعفر

أكد مصدر من الحماية المدنية لاذاعة جوهرة "اف ام" أن أعوان الحماية تدخلوا مساء الأربعاء بعد إشعار بوقوع تماس بأسلاك قواطع الكهرباء في بناية سكنية بكورنيش بوجعفر في سوسة.و أوضح المصدر ذاته أن الأمر لم يتطور إلى حريق كبير وتمت السيطرة عليه في مراحله الأولى حيث تدخلت الشركة الوطنية للكهرباء و الغاز لقطع الكهرباء عن البناية في ما تولى أعوان الحماية المدنية نقل شخصين أصيبا بالإغماء نتيجة الخوف و الهلع للمستشفى وفق قوله.و أشار إلى أن البناية مخصصة للكراء الظرفي ولم يكن بداخلها عند وقوع الحادث إلا عدد قليل من المستأجرين حسب قوله.من جهته أكد طارق الخليفي كاتب عام النقابة الأساسية للأمن بسوسة في تصريح لجوهرة "اف ام"أن الحريق ناتج عن تسرب المياه للعدادات الكهربائية الموجودة في الطابق السفلي للعمارة المتكونة من 6 طوابق وقد اقتصرت الأضرار على أضرار مادية فقط.