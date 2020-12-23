معز شقشوق: وزارة النقل تعمل على تسهيل اجراءات تعاطي انشطة الطيران العام والاستثمار فيها

باب نات -

افتتح اليوم الأربعاء وزير النقل واللوجستيك معز شقشوق رفقة الفة بن عودة الصيود وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي فعاليات الدورة الثانية لأيام الطيران " أجنحة المدينة" التي تنظمها الجمعية التونسية للطيران بمدينة العلوم بالعاصمة.وأكّد معز شقشوق في مستهل كلمته أن مشاركة الوزارة في تنظيم هذه التظاهرة، المتزامنة مع الذكرى 110 لأول عملية طيران في تونس، تندرج في إطار حرصها على نشر الثقافة العلمية خاصة لدى الشباب والطلبة ومعاضدة جهود الدولة في دعم البحث العلمي والإستغلال الأمثل للتكنولوجيات الحديثة لمواكبة التطور الذي يشهده العالم في مجال صناعة الطيران وتحديدا الطيران العام.كما شكّل اللقاء مناسبة أبرز خلالها وزير النقل واللوجستيك أهمية قطاع الطيران المدني كدعامة أساسية للنمو الاجتماعي والاقتصادي، وباعتباره محركا أساسيا للنشاط السياحي والمبادلات التجارية مؤكّدا حرص الدولة، منذ مصادقتها على اتفاقية الطيران المدني الدولي سنة 1959، على تدعيم البنية التحتية للمطارات التونسية والرفع من القدرة التنافسية للناقلات الجوية التونسية.وعلى هذا الأساس وإزاء الانخفاض الذي يشهده نشاط النقل الجوي جراء تداعيات جائحة كورونا، دعا الوزير إلى مساندة قطاع الطيران المدني والرفع من تنافسيته، حيث شهدت حركة المسافرين تراجعا بنسبة 76 % سنة 2020 بتسجيل 2.7 مليون مسافر خلال 11 الأشهر الأولى من سنة 2020 مقابل 11 مليون مسافر خلال نفس الفترة من 2019.وفي ذات السياق، أفاد معز شقشوق أن وزارة النقل واللوجستيك تواصل وضع الأسس القانونية اللازمة وتسهيل اجراءات الحصول على التراخيص الضرورية لتعاطي أنشطة قطاع الطيران العام والتشجيع على الاستثمار فيها والتي تشمل رحلات التكوين والرحلات الخاصة والترفيهية ورحـلات الأعمال الجويـة كالرش الفلاحي والتصوير الجوي والاستطلاع والبحث والإنقاذ والإشهار الى جانب استغلال الطائرات بدون طيار (Drones ).وأضاف الوزير أنه في إطار الحرص على تنظيم استعمال التكنولوجيات الحديثة والنظم المعلوماتية المندمجة في مجال الطيران المدني، تقوم وزارة النقل واللوجستيك بالتنسيق مع الوزارات والهياكل المعنية، بإعداد مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط الشروط الفنية المتعلّقة باستغلال الطائرات دون طيار داخل التراب التونسي، بالإضافة إلى مشروع قرار وزاري يضبط شروط الحصول على إجازة طيار عن بعد، والكفاءات ذات الصلة، والمستغلة بهدف الترفيه في إطار الأندية والجمعيات والجامعات ومراكز البحوث وكذلك استغلال أنظمة الطائرات الموجهة عن بعد في أنشطة العمل الجوي.واعتبر الوزير أن الإستثمار في هذا المجال يعدّ تحديا بالنسبة لبلادنا على كل المستويات التشريعيّة والأمنية والتكوين والرقابة والسلامة الجوية، مفيدا أنه بات خيارا للعديد من مهنييي قطاع الطيران المدني وللشبان الهواة ومطلبا متواصلا من مستعملي الطيران العام لاسيما المبتدئين من أصحاب المشاريع.وزار معز شقشوق وزير النقل واللوجستيك رفقة الفة بن عودة الصيود وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي معرض الطيران الذي نظمته الجمعية التونسية للطيران باحد اروقة مدينة العلوم، حيث اطلع الوزيران على مختلف مراحل تطور صناعة الطيران بتونس.