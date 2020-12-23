   Farid - أول همسة  

يحصل في تونس ... سواق شاحنات مُحتَجَزون لليوم الثالث في زانوش

Publié le Mercredi 23 Decembre 2020 - 12:53 قراءة: 0 د, 29 ث
أطلق اليوم الإربعاء 23 ديسمبر 220 سواق الشاحنات المُحتَجزين لليوم الثالث على التوالي في منطقة زانوش من ولاية قفصة من طرف محتجين مطالبين بالتنمية والتشغيل، نداء استغاثة من أجل التدخل والسماح لهم بالعبور.

وأكد السواق المحتجزون، أن مصالحهم تعطلت وتحدثوا عن إمكانية تعرض بعض البضائع المشحونة للإتلاف، علاوة على الظروف المزرية التي عاشوها خلال الأيام الفارطة، وفق قولهم.


وفي تصريح لاذاعة شمس أف أم ، أفاد مصدر جهوي أن مساعي التفاوض مع المحتجين من أجل السماح بمرور سواق الشاحنات كانت دون جدوى تذكر والموضوع الآن محل متابعة من النيابة العمومية.



Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 217439

Amor2  (Switzerland)  |Mercredi 23 Decembre 2020 à 15h 27m |           
شريعة الغاب

Hechmi  (Tunisia)  |Mercredi 23 Decembre 2020 à 15h 08m |           
غابت الدولة وحضرت الفوضى ومن يغلق الطريق على مواطن لا ناقة له ولا جمل في هذه المسألة مجرم وآثم كفانا خوفا وخنوعا يا مسؤولي الدولة لا بد من الضرب بيد من حديد على كل من يعطل مصالح المواطن في أي نقطة في هذا الوطن المريض ومن يعاني البطالة ولديه مطال فاليذهب ويحاصر المسؤولين وليس قطع الطريق أمام العامة

Bensa94  (France)  |Mercredi 23 Decembre 2020 à 13h 50m |           
Vive elkamour.....
c'est le début de la disparition de l'état



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