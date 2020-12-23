يحصل في تونس ... سواق شاحنات مُحتَجَزون لليوم الثالث في زانوش

أطلق اليوم الإربعاء 23 ديسمبر 220 سواق الشاحنات المُحتَجزين لليوم الثالث على التوالي في منطقة زانوش من ولاية قفصة من طرف محتجين مطالبين بالتنمية والتشغيل، نداء استغاثة من أجل التدخل والسماح لهم بالعبور.وأكد السواق المحتجزون، أن مصالحهم تعطلت وتحدثوا عن إمكانية تعرض بعض البضائع المشحونة للإتلاف، علاوة على الظروف المزرية التي عاشوها خلال الأيام الفارطة، وفق قولهم.وفي تصريح لاذاعة شمس أف أم ، أفاد مصدر جهوي أن مساعي التفاوض مع المحتجين من أجل السماح بمرور سواق الشاحنات كانت دون جدوى تذكر والموضوع الآن محل متابعة من النيابة العمومية.