وزير الداخلية يقدم التعازي لعائلات شهداء الواجب

تحول يوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 وزير الداخلية توفيق شرف الدين لكل من الجديدة والكرم وحي التضامن لأداء واجب العزاء لعائلات شهداء الواجب، الوكيل "سيف الدّين التّليلي" والعريف أوّل "حسام ونّاس" والعريف أوّل "أشرف الرواحي"، الذين قدموا أرواحهم الزكية أثناء أدائهم لواجبهم الوطني المقدس، صباح يوم الإثنين 21 ديسمبر 2020، إثر حادث مرور بجهة سبيطلة من ولاية القصرين.





وقد إلتقى الوزير بعائلات الشهداء وقدم لهم تعازيه الشخصية كما أبلغهم تعازي كل أبناء المؤسسة الأمنية، مؤكدا لهم إعتز از وإجلال كل هياكل ومنتسبي وزارة الداخلية لما قدمه أبناؤهم الأبطال، مضيفا وأنهم سيظلون فخرا لهم وبأن كل أبناء وزارة الداخلية وهياكلها سيبقون سندا لعائلاتهم وفاء وعرفانا بالجميل لما قدموه من أجل الوطن.



