الغنوشي في لقاء مع رئيسة نقابة القضاة: مواصلة الحوار والتفاوض لبلوغ التوافق وتجاوز الأزمة

باب نات -

استقبل راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 بقصر باردو مكتب الهيئة الادارية لنقابة القضاة التونسيين تتقدّمهم أميرة العمري رئيسة النقابة، وذلك بحضور مبروك كورشيد، مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية.وأطلعت رئيسة نقابة القضاة التونسيين رئيس مجلس نواب الشعب على استفحال أزمة القضاة مستعرضة مختلف مراحل التفاوض والمساعي التي قامت بها النقابة لإبلاغ مطالب القضاة وإيجاد الحلول الملائمة. وأكّدت من جهة أخرى موقف النقابة الرافض للاتفاق المبرم مؤخّرا ، مشيرة الى ضرورة استئناف المفاوضات مع رئاسة الحكومة والاستجابة لمطالب القضاة الرامية الى الحفاظ على حرمة هذا المرفق وضمان استقلاليته.وأشار الحاضرون الى ضرورة النأي بالمرفق القضائي عن كل التجاذبات والضغوطات التي من شأنها ان تؤثر سلبا على الأداء وتقف عائقا امام اضطلاع القاضي بدوره، مؤكّدين أهمية التعامل بكل جدية مع مطالب القضاة ولاسيما المتعلقة منها بتحسين ظروف العمل المادية والمعنوية. وأبرزوا في ذات السياق ثقتهم في المؤسسة البرلمانية كسلطة أصلية وتعويلهم على إسهامها في إيجاد مخرج لهذه الازمة.وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب من جهته تفهّمه لمطالب القضاة التونسيين، مبرزا أهمية مواصلة الحوار والتفاوض الذي من شأنه أن يفضي الى التوافق وتجاوز هذه الازمة التي عطّلت سير المرفق القضائي وأثّرت سلبا على مصالح المتقاضين. وشدّد من جهة أخرى على المكانة التي يحظى بها القاضي في المجتمع، وأهمية تلبية حاجياته حتى يكون على الدوام عنصر استقرار وتوازن، مؤكّدا ضرورة تغليب المصلحة العليا للوطن ومراعاة مرحلة الانتقال الديمقراطي والوضع الاقتصادي الدقيق الذي تمر به البلاد وما تتطلّبه من مجهود جماعي للحفاظ على الاستقرار.من جهته أكّد كورشيد مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية وجاهة مقترحات ومطالب القضاة التونسيين، مبرزا استعداد المجلس للتفاعل معها والإسهام في حلحلة هذه الازمة التي طالت عطّلت السير العادي لهذا المرفق الهام .